شيمشك: الحل لتعزيز العلاقات بين تركيا والدول العربية هو إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة

لفت وزير المالية التركيّ محمد شيمشك إلى أنّ الحل الشامل لتعزيز العلاقات الجيدة بين تركيا والدول العربية هو إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة.



وقال، في حديثه في القمة المصرفية العربية الدولية في إسطنبول، إنّ الليرة ستشهد بعض التراجع، لكن التقلبات تضاءلت.