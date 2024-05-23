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الصين تحذر "قوى استقلال تايوان" من أن "رؤوسها ستتحطم ودماءها ستسيل"

أخبار دولية
2024-05-23 | 02:28
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الصين تحذر &quot;قوى استقلال تايوان&quot; من أن &quot;رؤوسها ستتحطم ودماءها ستسيل&quot;
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الصين تحذر "قوى استقلال تايوان" من أن "رؤوسها ستتحطم ودماءها ستسيل"

حذرت الصين الخميس "قوى استقلال تايوان" من أن "رؤوسها ستتحطّم ودماءها ستسيل"، مؤكدة أن مناوراتها العسكرية حول الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي توجه "تحذيرًا جديًا" لتايبيه.
     
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين "ستتحطم رؤوس قوى استقلال تايوان وستسيل دماؤها عندما ستصطدم  بمهمة الصين العظيمة  لتحقيق التوحيد الكامل"، واصفًا المناورات حول الجزيرة بأنها "تحذير جدي".

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