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سوناك: أول رحلة جوية تقل طالبي اللجوء إلى رواندا ستنطلق
أخبار دولية
2024-05-23 | 04:10
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سوناك: أول رحلة جوية تقل طالبي اللجوء إلى رواندا ستنطلق
أعلن رئيس الوزراء البريطانيّ ريشي سوناك أنّ أول رحلة جوية تقل طالبي اللجوء إلى رواندا بموجب السياسة الرئيسية التي يتبعها ستنطلق، بعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الرابع من حزيران.
وأكد، في حديثه لإذاعة إل.بي.سي، أنّ الرحلة ستنطلق في حزيران وجرى بالفعل البدء في الاستعدادات.
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