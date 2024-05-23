مقتل 26 فلسطينيا في ضربتين إسرائيليتين على حي الدرج في مدينة غزة وفق الدفاع المدني

أكد الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 26 فلسطينيا في ضربتين جويتين إسرائيليتين فجر الخميس على حي الدرج في مدينة غزة في الحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.



وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل "انتشال 16 ضحية بينهم 10 أطفال بقصف صاروخي اسرائيلي استهدف منزلاً في حي الدرج بمدينة غزة". وأوضح أن الضربة الثانية استهدفت "مدرسة لتعليم القرآن داخل مسجد فاطمة الزهراء بمنطقة الصحابة في حي الدرج بمدينة غزة".