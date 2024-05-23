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قلق فرنسيّ سعوديّ إزاء الوضع الإنسانيّ الكارثي في غزة

أخبار دولية
2024-05-23 | 06:12
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قلق فرنسيّ سعوديّ إزاء الوضع الإنسانيّ الكارثي في غزة
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قلق فرنسيّ سعوديّ إزاء الوضع الإنسانيّ الكارثي في غزة

أعرب الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون وولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان عن قلقهما العميق، إزاء الوضع الإنسانيّ الكارثي في غزة.

وأكدا مجددًا معارضتهما للهجوم الإسرائيليّ على مدينة رفح.

وشدّدا على "الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار" في غزة، كما وحاجة لبنان إلى "الخروج من الأزمة السياسية" وانتخاب "رئيس قادر على قيادة البلاد على طريق الإصلاحات الضرورية" و"أكدا عزمهما على مواصلة جهودهما في هذا الاتجاه مع شركائهم".

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