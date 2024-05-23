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وزيرة الخزانة الأميركية قلقة من تهديد إسرائيل بعزل البنوك الفلسطينية
أخبار دولية
2024-05-23 | 06:12
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وزيرة الخزانة الأميركية قلقة من تهديد إسرائيل بعزل البنوك الفلسطينية
أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية أنها قلقة من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية، وهي خطوة قد تغلق شريانًا حيويًا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت الوزيرة الاميركية إلى أن "الولايات المتحدة وشركاءها يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية".
أخبار دولية
الخزانة
الأميركية
تهديد
إسرائيل
البنوك
الفلسطينية
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