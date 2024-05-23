ماكرون: تعزيزات الشرطة في كاليدونيا الجديدة ستبقى

أعلن الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أنّ تعزيزات الشرطة، في كاليدونيا، الجديدة ستبقى طالما لزم الأمر، وذلك بعد أن تفقد المناطق الأكثر تضررًا من أعمال شغب دامية شهدتها الجزيرة الواقعة تحت الحكم الفرنسيّ في المحيط الهادي، بسبب تعديل محل خلاف للنظام الانتخابيّ.وتأتي زيارة ماكرون، التي رُتّب لها على عجل، إلى كاليدونيا الجديدة بعد مقتل ستة أشخاص في أعمال شغب أدت أيضًا إلى نهب متاجر وإحراق سيارات وشركات منذ بدايتها قبل أكثرمن أسبوع.وقال ماكرون خلال اجتماع مع القادة السياسيين ورجال الأعمال في العاصمة نوميا: "في الساعات والأيام المقبلة، ستحدد عمليات جديدة واسعة النطاق عند الضرورة، وسيتم إعادة إرساء النظام الجمهوريّ برمته لأنه لا يوجد خيار آخر".وأضاف: "أنّ ثلاثة آلاف فرد آخرين من رجال الأمن سيبقون في الجزيرة، التي تشهد حالة طوارئ، حتى خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس إن لزم الأمر."