بايدن يلتقي نظيره الكيني في البيت الأبيض في أول زيارة دولة يجريها رئيس إفريقي لواشنطن

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الكيني وليام روتو في البيت الأبيض في أول زيارة دولة يجريها رئيس إفريقي لواشنطن منذ 15 عامًا وفي وقت تواجه واشنطن رياحًا جيوسياسية معاكسة في كل أنحاء القارة الإفريقية.وأشاد جو بايدن بالشراكة بين البلدين، في حين أمل ويليام الاتفاق على برامج استثمارات خلال زيارته.وتريد واشنطن الاعتماد على كينيا للتعامل مع الأزمة الأمنية والسياسية في هايتي، إذ تستعد نيروبي لإرسال قوات شرطة إلى البلد الكاريبي المضطرب لقيادة مهمة حساسة متعددة الجنسيات.وفي هذا الصدد، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي أن كينيا عملت جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة لمواجهة أهم التحديات في عصرنا، مشيرًا إلى أن زيارة الدولة ستؤدي إلى إعلانات في المجال التكنولوجي والأمني وموضوع الديون السيادية.