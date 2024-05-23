الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية أندرييفكا في دونيتسك في شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي الخميس السيطرة على قرية أندرييفكا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا حيث تعاني القوات الأوكرانية من نقص في العديد والذخائر وتكافح لصد الهجمات الروسية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "حررت وحدات من المجموعة الجنوبية للقوات الروسية بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".