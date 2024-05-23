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النروج تعلن اعتزامها اغلاق حدودها أمام السياح الروس
أخبار دولية
2024-05-23 | 06:56
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النروج تعلن اعتزامها اغلاق حدودها أمام السياح الروس
اعلنت النروج أنها ستغلق حدودها أمام السياح الروس، لتغلق بذلك آخر إمكانية مباشرة متاحة لهم لدخول منطقة شنغن في أوروبا.
وقالت الحكومة في بيان إنه اعتبارا من 29 أيار، لن يتمكن معظم السياح الروس من دخول النروج، التي تشترك في حدود طولها 198 كيلومترا (123 ميلا) مع روسيا في أقصى الشمال.
وأكدت وزيرة العدل والأمن العام إميلي إنغر ميل في بيان أن "قرار تشديد قواعد الدخول يتماشى مع النهج النروجي المتمثل في الوقوف إلى جانب الحلفاء والشركاء في ردود الفعل ضد الحرب العدوانية غير القانونية التي تشنها روسيا على أوكرانيا".
والنروج عضو في حلف شمال الأطلسي ولكنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، وتوقفت عن إصدار معظم التأشيرات السياحية للروس في ربيع عام 2022، بعد غزو موسكو لأوكرانيا.
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