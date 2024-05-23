متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: لا توجد قوة على الأرض تمنعنا من حماية مواطنينا

أعلن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل لن تردع عن مواصلة حربها ضد حماس، وذلك قبل يوم من إصدار محكمة العدل الدولية حكمها في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.



وأضاف المتحدث آفي هيمان للصحفيين، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستمتثل لحكم محتمل ضدها من محكمة العدل الدولية غدا الجمعة "لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".