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واشنطن تتخوف من "أزمة إنسانية" في حال قامت إسرائيل بعزل المصارف الفلسطينية

أخبار دولية
2024-05-23 | 08:15
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واشنطن تتخوف من &quot;أزمة إنسانية&quot; في حال قامت إسرائيل بعزل المصارف الفلسطينية
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واشنطن تتخوف من "أزمة إنسانية" في حال قامت إسرائيل بعزل المصارف الفلسطينية

تخوفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس من احتمال وقوع "أزمة إنسانية" في حال قيام إسرائيل بتنفيذها لتهديدها بعزل المصارف الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.
     
وقالت يلين للصحافيين في ستريسا في شمال إيطاليا قبل اجتماع لوزراء المال في مجموعة السبع "أشعر بقلق خاص إزاء تهديدات إسرائيل باتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عزل البنوك الفلسطينية عن مراسلاتها الإسرائيلية".
     
وأكدت الوزيرة  "تعد هذه القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تتيح ما يقرب من 8 مليارات دولار سنوي من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلاً عن تسهيل ما يقرب من 2 مليار دولار سنويًا من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".
     
وردا على سؤال عما قد تفعله الولايات المتحدة ومجموعة السبع ردا على ذلك، قالت يلين إنها كتبت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل أشهر بشأن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت "وكما قلت، أعتقد أن ذلك سيخلق أزمة إنسانية في الوقت المناسب إذا تم عزل البنوك الفلسطينية عن المراسلات الإسرائيلية". "بالتأكيد، هذا هو الرأي الذي سنعبر عنه".
     
وبحسب يلين فإن هذه القضية قد يتم بحثها في مجموعة السبع، مشيرة "أتوقع أن تعرب الدول الأخرى عن قلقها بشأن تأثير مثل هذا القرار على اقتصاد الضفة الغربية". وتابعت "أعتقد أن هذا سيكون له أثر سلبي للغاية على إسرائيل أيضا".
     
كما كررت مخاوف الولايات المتحدة بشأن قيام إسرائيل بمنع الأموال التي تجمعها للسلطة الفلسطينية، قائلة إن ذلك "يهدد الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية". 

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