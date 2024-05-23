بوتين يصدر مرسوماً رداً على احتمال مصادرة أميركا لأصول روسية

أظهر مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن روسيا ستحدد الممتلكات الأميركية، ومنها الأوراق المالية، التي يمكن استخدامها للتعويض عن أي أضرار قد تتكبدها في حال صادرت الولايات المتحدة ممتلكات روسية.ويسمح المرسوم للجنة الحكومية الروسية المعنية ببيع الأصول الأجنبية بتحديد الممتلكات ذات الصلة وينص على أن قرارات التعويض ستتخذها المحاكم.