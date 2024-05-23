الأردن وعُمان يحضان مجلس الأمن على فرض وقف فوري لإطلاق النار في غزة

حض عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني وسلطان عُمان هيثم بن طارق الخميس مجلس الأمن الدولي على إصدار قرار يفرض وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة، على ما أفاد الديوان الملكي في بيان.



وبحسب البيان بحث العاهل الأردني وسلطان عُمان "تطورات الحرب العدوانية على قطاع غزة".



وأكدا "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب، واتخاذ مجلس الأمن قرارا يفرض الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكل الطرق".

