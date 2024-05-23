الرئيس الألماني يندد بالعنف ضد السياسيين

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الخميس عن قلقه إزاء تزايد الهجمات على السياسيين أثناء عملهم أو خلال الحملات الانتخابية.



وأكد شتاينماير خلال فعالية بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقرار الدستور الألماني "يجب ألا نعتاد أبدا على العنف في معركة الآراء السياسية".



وقال شتاينماير إن القانون الأساسي، الذي صدر عام 1949، جاء ردا على تجربة ألمانيا مع العنف السياسي خلال الحرب العالمية الثانية.



ورأى أن الدستور ليس نقطة نهاية بل "بوصلة"، داعيا الألمان إلى الحفاظ على "ثقافة سياسية متوافقة مع الديمقراطية".



وأضاف أن تهديد العنف السياسي يزداد مجددا في البلاد.