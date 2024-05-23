زعيم جماعة الحوثي اليمنية: إحدى عملياتنا هذا الأسبوع استهدفت البحر المتوسط

أعلن عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي اليمنية أن إحدى العمليات التي شنتها الجماعة هذا الأسبوع نفذت باتجاه البحر المتوسط.ولم ترد أنباء عن أي واقعة في المنطقة ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل مما ورد في البيان.