إسرائيل: اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين يترتب عليه "عواقب وخيمة"

اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن علاقات إسرائيل مع النروج وإيرلندا وإسبانيا ستواجه "عواقب وخيمة" بعد أن قررت حكوماتها الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارا من الأسبوع المقبل.



وقالت الوزارة في بيان بعد أن عقد مسؤول كبير اجتماعا مع سفراء الدول الثلاث: "لتوبيخهم" على الخطوة التي أعلنتها دولهم، "ستكون هناك عواقب وخيمة إضافية على العلاقات مع بلدانهم بعد القرار الذي اتخذته" الدول الثلاث الأربعاء.