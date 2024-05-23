مقتل ثمانية أشخاص في حريق في منزل للمهاجرين قرب موسكو

أودى حريق اندلع في منزل للعمّال المهاجرين غير الشرعيين يقع على مسافة قريبة من موسكو، بحياة ثمانية أشخاص الخميس.



واندلع الحريق حوالى الساعة الرابعة صباحاً في باديكوفو في مقاطعة إيسترا على بعد حوالى 40 كيلومتراً شمال غرب موسكو، وفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام المحلّي.



وقالت السلطة المحلّية التابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية على تطبيق تلغرام، إنّ ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في الحريق الذي لم يُعرف مصدره على الفور.



ونشرت الوزارة مقطع فيديو يُظهر هذا المنزل المبني من الطوب الأحمر والبالغة مساحته 250 مترا مربّعا، منهاراً ومتفحّماً جزئياً مع تصاعد الدخان الأبيض من المبنى، بعدما انتهى رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق.



وقالت النيابة إنّ "رجلاً يبلغ من العمر 23 عاماً استأجر هذا المنزل الذي كان يقيم فيه أجانب غير مسجّلين في روسيا"، معلنة فتح تحقيق في "تنظيم شبكة هجرة غير شرعية".