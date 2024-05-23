ملك البحرين: المملكة تتطلع إلى تحسين علاقاتها مع إيران



نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قوله اليوم الخميس خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يوجد سبب لتأجيل عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران.



وأضاف الملك أن المنامة تتطلع إلى تحسين علاقاتها مع طهران.