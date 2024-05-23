هجوم "صاروخي" يستهدف سفينة قبالة اليمن

استهدف هجوم صاروخي سفينة تجارية جنوب غرب مدينة الحديدة الساحلية اليمنية من دون أنّ يتسبب في أضرار أو إصابات، على ما أفادت وكالتا أمن بحري الخميس.



وأبلغت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أنّ السفينة "تم الاقتراب منها في شكل مثير للريبة" على بعد 125 كيلومترا قبالة سواحل الحديدة، من دون أنّ تقدم تفاصيل عن هوية السفينة أو العلم الذي ترفعه.



وأضافت أن "السفينة تعرضت لما وصفته بأنه +هجوم صاروخي+ في المكان"، مشيرة إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".



بدورها، أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو)، التي تديرها البحرية الملكية البريطانية، أيضًا عن حادث في المكان عينه، مشيرة إلى "صاروخ أصاب المياه على مسافة قريبة" من السفينة.