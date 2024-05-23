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الرئيس الصربي يحذر من أن إعلان يوم ذكرى لابادة سربرنيتسا قد يؤدي الى "فوضى سياسية"

أخبار دولية
2024-05-23 | 11:38
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الرئيس الصربي يحذر من أن إعلان يوم ذكرى لابادة سربرنيتسا قد يؤدي الى &quot;فوضى سياسية&quot;
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الرئيس الصربي يحذر من أن إعلان يوم ذكرى لابادة سربرنيتسا قد يؤدي الى "فوضى سياسية"

حذر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش من أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقب على تخصيص يوم عالمي لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية في سربرنيتسا في البوسنة قد "يسبب فوضى سياسية".
     
وأعلن في قاعة الجمعية قبيل التصويت أن هذا القرار "سيعيد فتح جروح قديمة وسيسبب فوضى سياسية، ليس في منطقتنا فقط بل هنا أيضا".
     
 

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