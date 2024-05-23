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كتائب القسام: احتجاز قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر
أخبار دولية
2024-05-23 | 11:34
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كتائب القسام: احتجاز قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر
كشفت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أنها تحتجز ضابطا إسرائيليا برتبه كولونيل كانت احتجزته في هجوم السابع من تشرين الأول على جنوب إسرائيل.
وكانت اسرائيل ذكرت في وقت سابق أن هذا الضابط قُتل في هذا الهجوم.
وأوضحت كتائب القسام أن الكولونيل أساف حمامي أصيب أثناء احتجازه، من دون تقديم أي دليل، وذكر ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة في الوقت الراهن.
وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل أشهر أن حمامي (41 عاما)، وهو قائد لواء، قُتل في هجمات السابع من تشرين الأول وأن جثته محتجزة في قطاع غزة.
أخبار دولية
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