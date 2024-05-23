ملك البحرين يدعو روسيا لحضور مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة دعا روسيا لحضور مؤتمر للسلام في الشرق الاوسط تستضيفه بلاده.ويقوم ملك البحرين بزيارة رسمية إلى روسيا لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين.