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الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيّد تخصيص يوم عالمي لإحياء ذكرى مذبحة سريبرينتسا

أخبار دولية
2024-05-23 | 11:54
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الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيّد تخصيص يوم عالمي لإحياء ذكرى مذبحة سريبرينتسا
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الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيّد تخصيص يوم عالمي لإحياء ذكرى مذبحة سريبرينتسا

صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تخصيص يوم عالمي لتذكر مذبحة سريبرينتسا التي وقعت عام 1995، رغم المعارضة الشديدة من قبل صرب البوسنة وصربيا.
     
ونال القرار الذي صاغته ألمانيا ورواندا 84 صوتا مؤيدا و19 صوتا معارضا مع امتناع 68 دولة عن التصويت. وبذلك، سيكون يوم 11 تموز "اليوم الدولي للتأمل والتذكر لإبادة 1995 في سريبرينتسا".
     
 

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