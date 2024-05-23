خمسة قتلى في إعصار ضرب وسط الولايات المتحدة

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأُصيب العشرات بجروح، بعدما ضرب إعصار ولاية آيوا في وسط الولايات المتحدة، حسبما أفادت السلطات.



ودُمّرت منازل بكاملها واقتُلعت أشجار بسبب هذا الإعصار الذي اجتاح بلدة غرينفيلد البالغ عدد سكانها ألفي نسمة.



وقالت شرطة آيوا إنّ "أربعة أشخاص قُتلوا وأصيب 35 بجروح على الأقل، في أعقاب الإعصار الذي ضرب غرينفيلد ومنطقة مقاطعة أدير"، مضيفة أنّ عدد الإصابات قد يرتفع.



وقُتل شخص آخر عندما اجتاح الإعصار سيارته، حسبما أفاد مكتب المسؤول الأمني في مقاطعة آدم.



ولحقت أضرار بمستشفى في غرينفيلد حيث تمّ إجلاء المرضى إلى مراكز طبية أخرى. وأعلن حاكم ولاية آيوا كيم رينولدز أنّ حوالى مئة من عناصر الإنقاذ بدأوا في البحث بين الحطام.



ووفق شبكة "سي ان ان"، فقد تجاوز عدد الأعاصير في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة المعدّل الطبيعي بكثير وتمّ تسجيل 800 إعصار منذ بداية العام.