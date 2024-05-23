واشنطن تدعو الصين "بقوّة" إلى ضبط النفس في ظل المناورات حول تايوان

حضّت الولايات المتحدة الصين على ضبط النفس بعدما أطلقت مناورات عسكرية في محيط تايوان، وفق ما جاء على لسان مسؤول أميركي رفيع وصف تحرّكات بكين بـ"المتهورة".



ولفتت واشنطن إلى أنها "أخذت علما بقلق" و"تراقب عن كثب" المناورات التي قالت الصين إنها جاءت لمعاقبة الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي على خطاب تنصيبه الذي أدلى به، وفق ما أفاد مسؤول أميركي رفيع.



وقال المسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طالبا عدم الكشف عن هويته: "نحض بقوّة بكين على التحلي بضبط النفس"، محذّرا الصين من استخدام الانتقال السياسي في تايوان "ذريعة ومبررا لإجراءات استفزازية أو قمعية".



وأشار إلى أن تحرّكات الصين "متهورة وتحمل خطر التصعيد وتؤدي إلى تآكل الأعراف القائمة منذ مدة طويلة والتي حافظت على السلم الإقليمي والاستقرار على مدى عقود".



وأكد أن الولايات المتحدة التي أقرّت مؤخرا مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات مخصصة لتايبيه "واثقة في وضع قوتنا الحالي" في المنطقة.