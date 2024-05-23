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محكمة العدل الدولية ترفض اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الاكوادور لاقتحامها سفارة المكسيك

أخبار دولية
2024-05-23 | 14:18
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محكمة العدل الدولية ترفض اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الاكوادور لاقتحامها سفارة المكسيك
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محكمة العدل الدولية ترفض اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الاكوادور لاقتحامها سفارة المكسيك

رفضت محكمة العدل الدولية طلب المكسيك اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سفارتها لدى الاكوادور التي تعرضت للاقتحام، وقضت بأن كيتو أعطت ما يكفي من الضمانات. 
     
وكانت قوات الأمن الإكوادورية قد داهمت السفارة المكسيكية في كيتو أوائل نيسان الماضي لاعتقال نائب الرئيس الاكوادوري السابق خورخي غلاس المطلوب بتهم فساد والذي منحته المكسيك حق اللجوء.
     
وقامت المكسيك في أعقاب اقتحام سفارتها برفع دعوى ضد الإكوادور في محكمة العدل الدولية في لاهاي، مطالبة القضاة بإعلان أن كيتو انتهكت القانون الدولي. 

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