الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
24
o
الجنوب
24
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
24
o
الجنوب
24
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اليكم التقرير الأولي الصادر عن لجنة التحقيق العليا لبحث أسباب سقوط مروحية رئيسي
أخبار دولية
2024-05-23 | 16:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اليكم التقرير الأولي الصادر عن لجنة التحقيق العليا لبحث أسباب سقوط مروحية رئيسي
نشرت هيئة الأركان الإيرانية التقرير الأولي الصادر عن لجنة التحقيق العليا لبحث أسباب سقوط مروحية الرئيس الإيراني.
أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية تقريرا أوليا عن حادث مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي أدى إلى مصرعه مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين
وجاء في التقرير الأولي لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة عن حادث مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي: "قد تم جمع جزء كبير من المعلومات في مختلف المجالات المتخصصة والتقنية والعامة التي يمكن أن تكون مرتبطة بالحادث.
بعض الحالات تحتاج إلى مزيد من الوقت لإبداء الرأي القاطع فيها، وهي قيد التحقيق، وبعض الحالات يمكن الجزم بذكرها:
1- استمرت الطائرة المروحية بالفعل في المسار المخطط لها ولم تخرج عن مسار الرحلة المحدد.
2- قبل حوالي دقيقة ونصف من وقوع حادث المروحية، تواصل قائد المروحية التي تعرضت للحادث مع المروحيتين الأخريين من مجموعة الطيران.
3- لم يتم ملاحظة آثار الرصاص أو ما شابه ذلك في باقي مكونات المروحية المنكوبة.
4- اشتعلت النيران في المروحية المحطمة بعد اصطدامها بالأرض.
5- نظرا لتعقيد المنطقة والضباب وانخفاض درجة الحرارة امتدت عملية الاستطلاع حتى الليل واستمرت طوال الليل، وفي صباح يوم الاثنين (الساعة 5 صباحا) بمساعدة طائرات بدون طيار (إيرانية) تم تحديد الموقع الدقيق تم العثور على موقع الحادث والقوات البرية لعملية الاستطلاع محددة موجودة في تلك المرحلة.
6- في محادثات برج المراقبة مع طاقم الرحلة لم يتم ملاحظة أي حالات مشبوهة.
لقد تم جمع جزء كبير من الوثائق والمستندات المتعلقة بحادث المروحية المذكور، ويحتاج الأمر إلى مزيد من الوقت لمراجعة بعض الأجزاء والوثائق، والتي ستعطى للاستماع والتعليق بعد العمل الفني والخبير لهذا الوطن النبيل والثوري إيران ستصل، لذا يرجى عدم الالتفات إلى تعليقات غير الخبراء التي يتم نشرها بناء على تكهنات دون معرفة دقيقة بحقائق المشهد أو أحيانا بتوجيه من وسائل إعلام أجنبية في الفضاء الافتراضي".
آخر الأخبار
أخبار دولية
التقرير
الأولي
الصادر
التحقيق
العليا
أسباب
مروحية
رئيسي
التالي
مقتل 26 فلسطينيا في ضربتين إسرائيليتين على حي الدرج في مدينة غزة وفق الدفاع المدني
سوناك: أول رحلة جوية تقل طالبي اللجوء إلى رواندا ستنطلق
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-05-19
تركيا ترسل 32 عنصر إنقاذ للمساعدة في البحث عن مروحية رئيسي
أخبار دولية
2024-05-19
تركيا ترسل 32 عنصر إنقاذ للمساعدة في البحث عن مروحية رئيسي
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-22
وفود عربية وأجنبية في طهران للمشاركة في تشييع رئيسي وعبد اللهيان... اليكم من حضر
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-22
وفود عربية وأجنبية في طهران للمشاركة في تشييع رئيسي وعبد اللهيان... اليكم من حضر
0
أمن وقضاء
2024-05-21
سقوط عامل داخل خزان زيت في سلعاتا - البترون والبحث جار عنه
أمن وقضاء
2024-05-21
سقوط عامل داخل خزان زيت في سلعاتا - البترون والبحث جار عنه
0
صحف اليوم
2024-05-20
سقوط مروحية إيران يهزّ "الخُماسية" وعبد اللهيان كان آتياً إلى بيروت (نداء الوطن)
صحف اليوم
2024-05-20
سقوط مروحية إيران يهزّ "الخُماسية" وعبد اللهيان كان آتياً إلى بيروت (نداء الوطن)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:03
مقتل ثمانية أشخاص في عملية طعن في وسط الصين
أخبار دولية
04:03
مقتل ثمانية أشخاص في عملية طعن في وسط الصين
0
أخبار دولية
04:02
بوريل: الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدية لحماس
أخبار دولية
04:02
بوريل: الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدية لحماس
0
أخبار دولية
04:00
أرمينيا تعلن أنها أعادت أربع بلدات إلى أذربيجان
أخبار دولية
04:00
أرمينيا تعلن أنها أعادت أربع بلدات إلى أذربيجان
0
أخبار دولية
03:41
إسرائيل تقرر "قطع العلاقة" بين القنصلية الإسبانية في القدس والفلسطينيين
أخبار دولية
03:41
إسرائيل تقرر "قطع العلاقة" بين القنصلية الإسبانية في القدس والفلسطينيين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:02
رئيس مجلس النواب الأميركي: تننياهو سيلقي كلمة قريبا أمام جلسة مشتركة للكونغرس
أخبار دولية
01:02
رئيس مجلس النواب الأميركي: تننياهو سيلقي كلمة قريبا أمام جلسة مشتركة للكونغرس
0
أخبار لبنان
2023-07-20
مياومو كهرباء لبنان يعتصمون أمام مبنى المؤسسة
أخبار لبنان
2023-07-20
مياومو كهرباء لبنان يعتصمون أمام مبنى المؤسسة
0
منوعات
2024-05-21
ابنة الـ4 سنوات تفقد ذاكرتها لمرات عدة في اليوم نفسه... والأطباء عاجزون عن معالجة تلك النوبات!
منوعات
2024-05-21
ابنة الـ4 سنوات تفقد ذاكرتها لمرات عدة في اليوم نفسه... والأطباء عاجزون عن معالجة تلك النوبات!
0
فنّ
2024-05-22
رانيا عيسى تنعى والدها : "إلى أن نلتقي مجدداً" (صورة)
فنّ
2024-05-22
رانيا عيسى تنعى والدها : "إلى أن نلتقي مجدداً" (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إجرام اسرائيل كاد ان يقتل ١٤ طفلا في النبطية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إجرام اسرائيل كاد ان يقتل ١٤ طفلا في النبطية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ديبلوماسية هادئة بتوقيع سعودي أدت الى اعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطين
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ديبلوماسية هادئة بتوقيع سعودي أدت الى اعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في بيروت... مبادرات تحيي الأعمال الحرفية وتوصلها الى العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في بيروت... مبادرات تحيي الأعمال الحرفية وتوصلها الى العالمية
0
رياضة
13:41
افتتاح فاعليات المهرجان الرياضي الأكبر في لبنان والمنطقة omt beirut sports Festival
رياضة
13:41
افتتاح فاعليات المهرجان الرياضي الأكبر في لبنان والمنطقة omt beirut sports Festival
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
آخر مستجدات الوضع في اسرائيل - غزة: تطور ضاغط على مستوى التفاوض
تقارير نشرة الاخبار
13:39
آخر مستجدات الوضع في اسرائيل - غزة: تطور ضاغط على مستوى التفاوض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هكذا ودّع الآلاف الرئيس الإيراني إلى مثواه الأخير
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هكذا ودّع الآلاف الرئيس الإيراني إلى مثواه الأخير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
عاصمة الثقافة العربية: لقب له تاريخ طويل وأثر اقتصادي على حامليه!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
عاصمة الثقافة العربية: لقب له تاريخ طويل وأثر اقتصادي على حامليه!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
شحنة الزيوت لم تمر على السكانر في مرفأ طرابلس فكانت النتيجة ضبط اكثر من ٣٠٠ مسدس تركي
تقارير نشرة الاخبار
13:35
شحنة الزيوت لم تمر على السكانر في مرفأ طرابلس فكانت النتيجة ضبط اكثر من ٣٠٠ مسدس تركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المؤسسات والإدارات الرسمية مطالبة بتسديد فواتير الكهرباء
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المؤسسات والإدارات الرسمية مطالبة بتسديد فواتير الكهرباء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:35
الصورة الأولى لريان بعد استئصال كليته بسبب السرطان
فنّ
06:35
الصورة الأولى لريان بعد استئصال كليته بسبب السرطان
2
فنّ
06:32
الموت يُفجع الفنان غدي... "سلّم على كل يللي سبقوك"
فنّ
06:32
الموت يُفجع الفنان غدي... "سلّم على كل يللي سبقوك"
3
فنّ
06:10
بريتني سبيرز تثير الجدل مجدداً... ظهرت تزحف عاريةً على الشاطئ! (فيديو)
فنّ
06:10
بريتني سبيرز تثير الجدل مجدداً... ظهرت تزحف عاريةً على الشاطئ! (فيديو)
4
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عملية تحرش عمرها ثلاث سنوات في احدى مدارس كفرشيما
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عملية تحرش عمرها ثلاث سنوات في احدى مدارس كفرشيما
5
فنّ
05:18
هيفاء وهبي حديث الصحافة العالميّة... نادوها بجميع اللغات في مهرجان "كان" (فيديو)
فنّ
05:18
هيفاء وهبي حديث الصحافة العالميّة... نادوها بجميع اللغات في مهرجان "كان" (فيديو)
6
أخبار دولية
16:45
اليكم التقرير الأولي الصادر عن لجنة التحقيق العليا لبحث أسباب سقوط مروحية رئيسي
أخبار دولية
16:45
اليكم التقرير الأولي الصادر عن لجنة التحقيق العليا لبحث أسباب سقوط مروحية رئيسي
7
خبر عاجل
15:09
مخزومي لـ"جدل": نصيحة اميركية بضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي قبل الصيف وبيان اللجنة الخماسية يجب البناء عليه وتؤكد أنها لا تتدخل بالتسمية ولا باملاءات سياسية وليس هناك من فيتو على أحد بل هذه مشاورات يجب ان تحصل بين القوى اللبنانية
خبر عاجل
15:09
مخزومي لـ"جدل": نصيحة اميركية بضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي قبل الصيف وبيان اللجنة الخماسية يجب البناء عليه وتؤكد أنها لا تتدخل بالتسمية ولا باملاءات سياسية وليس هناك من فيتو على أحد بل هذه مشاورات يجب ان تحصل بين القوى اللبنانية
8
منوعات
04:47
صوّرها المضيف أثناء استخدام المرحاض... ما فعلته شركة الطيران مع هذه الطفلة لا يُصدّق!
منوعات
04:47
صوّرها المضيف أثناء استخدام المرحاض... ما فعلته شركة الطيران مع هذه الطفلة لا يُصدّق!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More