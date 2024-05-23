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كييف تستعيد 13 طفلا من روسيا وأراض تحتلها في أوكرانيا
أخبار دولية
2024-05-23 | 16:56
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كييف تستعيد 13 طفلا من روسيا وأراض تحتلها في أوكرانيا
أعلن مسؤولون في كييف إن 13 طفلا أوكرانيا عادوا إلى بلادهم قادمين من روسيا وأراض أوكرانية خاضعة للاحتلال الروسي، وذلك بالتعاون مع قطر.
وذكر مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أندريه يرماك على تطبيق "تلغرام": "جرى استقبال الأطفال بالفعل في بلدهم".
ونشرت وكالة تاس الروسية للأنباء تقريرا أمس الأربعاء جاء فيه أن موسكو سلمت أكثر من ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و17 عاما.
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