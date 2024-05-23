الشرطة البريطانية تعتقل طلابا من جامعة أكسفورد في اعتصام مؤيد للفلسطينيين

أعلنت الشرطة البريطانية أنها ألقت القبض على 16 شخصا للاشتباه في ارتكابهم تعديا جسيما على جامعة أكسفورد بعد أن نظم محتجون مؤيدون للفلسطينيين اعتصاما أمام مكتب نائب رئيس الجامعة.



وقالت مجموعة "منظمة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين" إن سلطات الجامعة استدعت الشرطة بعد أن بدأ الطلاب احتجاجهم أمام المكاتب الإدارية، كما حدث في جامعات أخرى في بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما بسبب الصراع الدائر في قطاع غزة الفلسطيني.



وذكرت شرطة تيمز فالي في بيان "حضر أفراد الشرطة إلى ساحة ويلينجتون في جامعة أكسفورد نحو الساعة الثامنة هذا الصباح، بعد تقارير تفيد بتمكن محتجين من الوصول إلى مكتب خاص داخل أحد المباني".



وأضافت أن أحد الأشخاص الستة عشر المعتقلين ألقي القبض عليه أيضا للاشتباه في ارتكابه اعتداءات عامة. ولم تقع أي اعتقالات في احتجاجات منفصلة قريبة أو في أماكن أخرى بالمدينة.



وقالت الجامعة في بيان: "لم يكن هذا اعتصاما سلميا، بل كان عملا عنيفا> من الواضح أن فصيلا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين يزعمون أنهم يمثلون منظمة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين لم يكونوا مهتمين بالحوار بحسن نية".