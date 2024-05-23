إصابة 3 جنود أميركيين بإصابات غير قتالية في عملية رصيف غزة البحري

أعلن نائب قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، وهو برتبة نائب أميرال، ان ثلاثة جنود أميركيين لحقت بهم إصابات غير قتالية في خلال عملية إنشاء وتشغيل الرصيف البحري قبالة ساحل غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.



وقال كوبر للصحفيين إن اثنين من الجنود أحدهما أصيب بالتواء في الكاحل والآخر بإصابة طفيفة في الظهر.



ورفض كوبر تقديم تفاصيل عن إصابة الجندي الثالث.