مسؤولون: أميركا تعد حزمة أسلحة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

أعلن ثلاثة مسؤولين أميركيين لرويترز أن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا تشمل قذائف مدفعية 155 ملليمتر وذخائر جوية دقيقة ومركبات برية.ومن بين مشروعات قوانين لمساعدات بقيمة 95 مليار دولار، وافق الكونغرس على أشكال مختلفة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 60.8 مليار دولار، كان منها مساعدات بثمانية مليارات دولار تم فيها استخدام سلطة السحب الرئاسي.