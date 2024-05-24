عقوبات على أفراد ومنظمات وسفينتين على صلة بشراء روسيا المزعوم أسلحة من كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الجنوبية واليابان مجموعة من العقوبات التي تستهدف أفرادا ومنظمات وسفينتين على صلة بشراء روسيا المزعوم أسلحة من كوريا الشمالية، وهو ما ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان أن العقوبات تستهدف سبعة أفراد كوريين شماليين وسفينتين روسيتين على خلفية تجارة أسلحة وأنشطة أخرى بين بيونغيانج وموسكو.



وأكدت الوزارة أن السفينتين الروسيتين كانتا تحملان عددا كبيرا من الحاويات بين روسيا وكوريا الشمالية تنقل إمدادات عسكرية.



وأعلنت اليابان أيضا فرض عقوبات على 11 منظمة وفرد واحد، وهو ما شمل ما قالت إنها مجموعات روسية تشارك في التعاون العسكري لدعم

الغزو الروسي لأوكرانيا.



واعتبر يوشيماسا هاياشي كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي أن "شراء روسيا أسلحة من كوريا الشمالية ينتهك قرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد التي تحظر تماما نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة من كوريا الشمالية وإليها".

