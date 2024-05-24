ست سفن لخفر السواحل الصينيين حول جزر تايوانية

أعلنت تايبيه، في اليوم الثاني من المناورات العسكرية، التي تجريها بكين حول تايوان، أنّ أربع سفن تابعة لخفر السواحل الصينيين دخلت "المياه المحرّمة" التابعة لجزيرتين تايوانيتين تؤازرها سفينتان عسكريتان أخريان.



وقال خفر السواحل التايوانيون، في بيان، إنّ هذه هي المرة الثامنة هذا الشهر التي تبحر فيها سفن تابعة لخفر السواحل الصينيين في المياه المحرّمة قبل أن تغادر هذه السفن المنطقة.



وناشدوا الصين بممارسة ضبط النفس والتوقّف فورًا عن سلوكها غير العقلانيّ.