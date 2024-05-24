قتلى وجرحى في حريق في مبنى مكون من خمسة طوابق بالعاصمة الفيتنامية

قُتل 14 شخصا على الأقل وأصيب ثلاثة آخرون في حريق اندلع بمنطقة سكنية مكتظة بالسكان في هانوي في الفيتنام في وقت مبكر من صباح الجمعة.



وأكدت وزارة الأمن العام في بيان أن رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذ سبعة أشخاص من الحريق الذي شب في مبنى مكون من خمسة طوابق في زقاق صغير بالعاصمة الفيتنامية.



وأوضحت الوزارة أنها تحقق في أسباب الحريق الذي لم يتم التعرف على ضحاياه بعد.