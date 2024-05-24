انهيار سقف مطعم في جزيرة مايوركا الإسبانية

قُتل أربعة أشخاص وأصيب 21 آخرون بجروح، في انهيار سقف مطعم، في مايوركا، الجزيرة السياحية الشهيرة الواقعة في أرخبيل الباليار الإسبانيّ، حسب ما أعلنت السلطات.



وقالت متحدثة باسم جهاز الطوارئ في الأرخبيل لوكالة فرانس برس: "هناك أربعة قتلى و21 جريحًا إصاباتهم متفاوتة الخطورة."



وأوضحت أنّه في عداد الضحايا أشخاص من جنسيات متعدّدة، من دون أن تتمكن من الإدلاء بمزيد من التفاصيل بهذا الشأن.