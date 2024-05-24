الولايات المتحدة تقرّر إعادة النظر في تعاونها مع جورجيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ الولايات المتّحدة قرّرت إجراء إعادة نظر شاملة في تعاونها مع جورجيا بعد إقرار تبليسي قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد.



وأطلق بلينكن في بيان " إعادة نظر شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتّحدة وجورجيا"، معلناً كذلك فرض قيود على منح تأشيرات "للأفراد المسؤولين أو المتواطئين في تقويض الديموقراطية في جورجيا، وكذلك أفراد أسرهم".



ولفت إلى أننا "ما زلنا نأمل في أن يعيد القادة الجورجيون النظر في مشروع القانون وأن يتّخذوا خطوات لتعزيز التطلّعات الديموقراطية والأوروبية الأطلسية لبلادهم".



وحذّر وزير الخارجية الأميركي من أنّه خلال هذه المراجعة الشاملة "للعلاقات بين بلدينا، سنأخذ في الاعتبار تصرّفات جورجيا لنقرّر على أساسها تصرفاتنا".



وندّد بلينكن أيضا بـ"التكتيكات القمعية المستخدمة لخنق المعارضة المشروعة والتي تقوّض الديموقراطية الجورجية والحريات الأساسية التي يحقّ للشعب الجورجي التمتّع بها".



ويأتي هذا الإعلان غداة تهديد بلينكن تبيليسي باتّخاذ إجراءات انتقامية لاعتمادها هذا القانون الذي اعتبره نسخة طبق الأصل عن قانون مماثل أقرّته روسيا.



وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخراً هذا القانون الذي يفرض على أيّ منظمة غير حكومية أو وسيلة إعلام تتلقّى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج أن يتمّ تسجيلها باعتبارها "منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية" وأن يتمّ إخضاعها لرقابة إدارية.