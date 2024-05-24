رئيس مجلس النواب الأميركي: نتنياهو سيلقي كلمة قريبا أمام جلسة مشتركة للكونغرس

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلقي كلمة قريبا أمام جلسة مشتركة للكونغرس الاميركي.



وشدد جونسون، خلال خطاب ألقاه في حفل سنوي للسفارة الإسرائيلية بمناسبة يوم الاستقلال، على أن ذلك سيكون "مؤشرا قويا على الدعم للحكومة الإسرائيلية في وقت تشتد فيه حاجتها إليه".

