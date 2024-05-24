اتفاق في الأمم المتحدة على معاهدة لمكافحة القرصنة البيولوجية

اتفقت أكثر من 190 دولة على معاهدة تتعلق ببراءات الاختراع لمكافحة القرصنة البيولوجية كانت محور مفاوضات منذ أكثر من 20 سنة، على ما أعلنت الأمم المتحدة.



ووافقت الدول، بعد مباحثات استمرت قرابة الأسبوعين، على معاهدة جديدة تتعلق بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية ما يشكل تقدما تاريخيا يتوّج مفاوضات استمرت لعقود" على ما جاء في بيان للأمم المتحدة.



وقال سفير البرازيل غييرمي دي أغويار باتريوتيا الذي ترأس المفاوضات: "ننتظر هذه اللحظة منذ 25 عامًا".



وكانت الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية مجتمعة منذ 13 أيار/مايو في جنيف لانجاز هذه المفاوضات.



وهي أول معاهدة لهذه المنظمة حول الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والأولى التي تتضمن ترتيبات محددة حول الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، حسب ما أكدت المنظمة.