وثيقة قضائية: محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا دافعها سياسته تجاه أوكرانيا

أظهرت وثيقة قضائية تلقّتها وكالة فرانس برس أنّ المتّهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو قال خلال التحقيق معه إنّه نفّذ هجومه بسبب معارضته سياسة الحكومة تجاه أوكرانيا، مبدياً ندمه على فعلته.



وأصيب فيكو الأسبوع الماضي بأربع رصاصات أثناء استقباله أنصاره في بلدة هاندلوفا بوسط البلاد، وقد خضع لعمليتين جراحيتين في بانسكا بايستريتسا القريبة.



وقال المستشفى الخميس إن رئيس الوزراء لا يزال في حالة "خطرة لكن مستقرة".