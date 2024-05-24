حادث انزلاق تربة واسع في بابوا غينيا الجديدة

أفاد مسؤولون محليون وفرق إغاثة بأنّ حادث انزلاق تربة واسعًا ضرب بلدة في بابوا غينيا الجديدة متوقعين سقوط قتلى كثر.وقال حاكم ولاية إينغا، بيتر إيباتاس لوكالة فرانس برس إن انزلاق التربة وقع قرب بلدة كاوكالام وتسبب "بخسائر بشرية ومادية".