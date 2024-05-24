روسيا تحذّر الغرب من السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحته ضدّ أراضيها

ندّد الكرملين بالدعوات "المتهوّرة" التي أطلقها مشرّعون أميركيون للسماح لأوكرانيا بأن تستخدم الأسلحة التي زوّدتها بها الولايات المتّحدة لضرب الأراضي الروسية، معتبراً هذا الأمر "تصعيداً".



وأكّدت كييف أنّها قادرة على ضرب القواعد الخلفية الروسية ومواقع داخل روسيا بواسطة الأسلحة التي زوّدها بها الغرب إذ ما سُمح لها بذلك، لكنّ الولايات المتّحدة وحلفاءها الأوروبيين يمنعونها من استخدام هذه الأسلحة ضدّ الأراضي الروسية خوفاً من توسيع نطاق الحرب.



وقال المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مقابلة مع التلفزيون الروسي إنّه "في واشنطن وفي العديد من العواصم الأوروبية، يحاول البعض بحماسة أن يمارسوا الاستفزاز وأن يزيدوا مستوى التصعيد باستمرار، وفي هذا الصدد، يمكننا وصف موقفهم بأنّه غير مسؤول".



وأضاف: "بين أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وبين أعضاء الكونغرس، هناك الكثير من المتهوّرين الذين يعتبرون أنّ واجبهم هو صبّ الزيت على النار".