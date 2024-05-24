روسيا تقر للمرة الأولى بمسؤولية تنظيم الدولة الإسلامية في اعتداء موسكو

أقرت روسيا للمرة الأولى، بوضوح، بمسؤولية تنظيم الدولة الإسلامية في الهجوم على قاعة حفلات في موسكو أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 144 قتيلا في 22 آذار، وكانت وجهت فيه أصابع الاتهام إلى أوكرانيا.



وكشف مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي الكسندر بورنيكوف أنه "خلال التحقيق (..) تبين أن التحضيرات والتمويل والهجوم وانسحاب الإرهابيين تم التنسيق لها عبر الانترنت من جانب اعضاء في جماعة ولاية خراسان".