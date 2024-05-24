إسرائيل تقرر "قطع العلاقة" بين القنصلية الإسبانية في القدس والفلسطينيين

أعلن وزير الخارجية الاسرائيلية يسرائيل كاتس أنه قرر "قطع العلاقة" بين القنصلية الإسبانية في القدس والفلسطينيين، رداً على إعلان رئيس وزراء إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.



وكتب كاتس على منصة اكس: "قررت قطع العلاقة بين الممثلية الإسبانية في إسرائيل والفلسطينيين، ومنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين من الضفة الغربية".