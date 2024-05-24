أرمينيا تعلن أنها أعادت أربع بلدات إلى أذربيجان

أعادت أرمينيا إلى أذربيجان أربع بلدات حدودية كانت استولت عليها في تسعينات القرن الماضي، على ما أفادت أجهزتها الأمنية ومسؤول حكوميّ أذربيجانيّ.

وأتت في خطوة جديدة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين.



وقالت الأجهزة الأرمينية إنّ حرس الحدود في أرمينيا "باشروا رسميًا حراسة" الترسيم الجديد الذي اتفق عليه البلدان.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهين مصطفاييف من جهته أن باكو تولت الاشراف على أربع بلدات.