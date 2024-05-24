بوريل: الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدية لحماس

رأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدية لحماس.



واعتبر أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدية لحماس، بل على العكس تماما"، مشيرا إلى "السلطة الفلسطينية ليست حماس، بل على العكس من ذلك فهما على خلاف عميق".



ولفت بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي تحدث بالفعل ومول واجتمع مع السلطة الفلسطينية.



وقال: "في كل مرة يتخذ فيها أحد قرارا بدعم دولة فلسطينية... يكون رد فعل إسرائيل تحويل الأمر إلى معاداة للسامية".