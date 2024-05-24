مقتل ثمانية أشخاص في عملية طعن في وسط الصين

قتل رجل ثمانية أشخاص وأصاب آخر بسكّين في وسط الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية نقلًا عن السلطات المحلية.



ووقع الهجوم، صباح الخميس، في مدينة شياوغان في مقاطعة هوبي، حسبما أفادت قناة "سي سي تي في" الحكومية.



وقالت وكالة شينخوا الرسمية إنّ حياة الشخص المصاب ليست بخطر.



وأشارت "سي سي تي في" إلى أنّ الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه وهو رجل يبلغ من العمر 53 عامًا.



وكان قد عولج في السابق من مشاكل نفسية، وفق المصدر ذاته الذي أوضح أنّه تمّ فتح تحقيق في الحادثة.