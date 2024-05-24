الجيش الاسرائيلي يعلن سحب جثث ثلاثة رهائن من قطاع غزة

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه عثر على جثث ثلاثة رهائن كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول.



وأكد الجيش في بيان أنه"تم استعادة جثث الرهائن حنان يابلونكا وميشيل نيسنباوم وأوريون هيرنانديز ليلاً خلال عملية مشتركة" للجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات في جباليا في شمال قطاع غزة.