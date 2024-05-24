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مدير وكالة الاستخبارات الأميركية سيزور باريس لإحياء المباحثات حول غزة

أخبار دولية
2024-05-24 | 05:53
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مدير وكالة الاستخبارات الأميركية سيزور باريس لإحياء المباحثات حول غزة
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مدير وكالة الاستخبارات الأميركية سيزور باريس لإحياء المباحثات حول غزة

سيزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام برنز باريس لإجراء مباحثات مع ممثلين عن إسرائيل في محاولة لاحياء المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، على ما أفاد مصدر غربي مطلع على الملف الجمعة.
     
ويُتوقع أن تجرى زيارة برنز إلى العاصمة الفرنسية الجمعة أو السبت.

وتأتي الزيارة بعدما أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لمعاودة المباحثات التي تهدف من خلالها إلى الافراج عن الرهائن الاإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة في مقابل وقف لإطلاق النار.

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