ماكرون يبحث الجمعة الوضع في غزة مع وزراء خارجية أربع دول عربية

اعلنت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل مساء الجمعة رئيس الوزراء ورئيس الدبلوماسية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وسيستعرض معهم "الوضع في الشرق الأوسط" في ظل الحرب الدائرة في غزة.



ولم يعط قصر الإليزيه مزيدا من التفاصيل حول لقاء ماكرون مع المسؤول القطري والوزراء السعودي فيصل بن فرحان والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي.

